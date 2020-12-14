تقدم تنشر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

2020/12/14 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 128,250

سعر شراء الدولار 127,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 121,43 دولار

الأسترليني : 100 باوند 133,28 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 787,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1834,66

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 50,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 46,90 دولار

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