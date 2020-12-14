نتيجة الانقطاع المستمر… الأهالي يغلقون محطة ناحية الخيرات في كربلاء

2020/12/14 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أغلق محتجون من اهالي ناحية الخيرات في كربلاء، الاثنين، محطة كهرباء ديزلات شرق المحافظة نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.وقال مراسل /المعلومة/، إن اهالي ناحية الخيرات والمناطق القريبة منها تظاهروا أمام محطة كهرباء ديزلات شرق كربلاء (محطة الخيرات) واغلقوها نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي منذ فترة.واضاف أن الأهالي مع اصحاب العقود والاجراء المعتصمين في باب المحطة طالبوا ايضا باطلاق المستحقات المالية المتأخرة لمدة ٩ أشهر، وتحويل الأجور الى عقود تشغيلية وادراجهم ضمن موازنة ٢٠٢١.



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