أميركي يسير فوق جناح طائرة على وشك الإقلاع (فيديو)

2020/12/14 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهد مطار ماكاران الدولي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية واقعة غريبة، إذ فوجئ ركاب طائرة كانت على وشك الإقلاع بمشاهدة رجل يقفز فوق أحد جناحيها، في واقعة سجلتها كاميرات الركاب واستدعت فتح تحقيق من قبل الشرطة.

وقالت شركة طيران ألاسكا المشغلة للرحلة، التي كانت متجهة إلى بورتلاند في ولاية أوريغون، إن الطيار رصد شخصا يتجه نحو جناح الطائرة فقام بإبلاغ برج المراقبة.

وتظهر لقطات فيديو رجلا يتسلق نحو الجناح ثم يسير إلى طرفه، قبل أن ينزلق ويسقط على مدرج المطار ويقوم أفراد الشرطة بالقبض عليه.

Guy falls off airplane’s wing in Las Vegas - Saturday Afternoon the Las Vegas Metropolitan Police arrested a man who climbed onto the wing of a plane at McCarran International Airport.



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— Mike Hawke (@FollowMikeHawke) December 13, 2020

وقالت وسائل إعلام إن أليخاندرو كارلسون (41 عاما) ظل يتحرك بحرية فوق الجناح لمدة 45 دقيقة تقريبا قبل أن يسقط ويقع في قبضة الشرطة.

ورجحت الشرطة قيامه بالقفز من فوق أحد أسوار المطار حتى وصل إلى مكان الطائرة.

Video shows a man walking on the wing on a plane taking off Saturday at Las Vegas’ McCarran International Airport.



https://t.co/19RHQDCuPB #8NN(: Erin Evans) pic.twitter.com/ChE7474wiP

— David Charns (@davidcharns) December 12, 2020

وبعد اعتقاله، تم إسعافه في مركز طبي جراء إصابات طفيفة، ثم أودع السجن بتهمة "التعدي على ممتلكات الغير وعدم الاكتراث بالسلامة العامة".

وقال شاهد عيان، إن الركاب أصيبوا بالصدمة جراء مشاهدة ما حدث، مشيرا إلى أن إحدى المضيفات أبلغته أنها خلال سنوات عملها الـ30 "لم تشهد شيئا كهذا من قبل".

الحرة

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