سلامة الانسان أهم.. الشباب والرياضة تعلق على دعوات عودة الجماهير الى المدرجات

2020/12/14 | 10:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علقت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، على دعوات عودة الجماهير الى المدرجات في المسابقات المحلية.

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