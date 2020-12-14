السيد عمار الحكيم: القدو مثل المكون الشبكي خير تمثيل في مجلس النواب

2020/12/14 | 10:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، بوفاة النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو.

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