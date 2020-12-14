إيران تتسبب بضياع خمسة آلاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية عن العراق

2020/12/14 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الكهربــــاء، الإثنين، إن

انخفاض كميات الغاز الإيرانــــي

المجهــــز للمحطــــات التوليديــــة

من 40 مليوناً إلى خمســــة ملايين قدم

مكعب قياســــي فقط ، تســــبب بحرمان

العراق من خمســــة

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