2020/12/14 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير الولايات المتحدة الأميركية

في العراق ماثيو تولر، أمس، أن بلاده

ماضية في خفض قواتها العسكرية في

العراق، وإعادة انتشارها في المنطقة.

وأكد السفير الأميركي، خلال اجتماع مع

مستشار الأمن القومي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأميركية: ماضون في خفض القوات بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الأميركية: ماضون في خفض القوات بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).