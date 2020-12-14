ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار أمام الدينار

2020/12/14 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد سعر صرف الدولار، الاثنين، ارتفاعا قياسيا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 14 كانون الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 128.200 دينارا.

وفيما يلي سعر الصرف في عدد من المحافظات:

البصرة / بورصة

128,100

اربيل / بورصة

127,750

السليمانية / بورصة

127,750

الموصل / جملة

128,000

ر.إ

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