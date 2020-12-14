الحداد يكشف تفاصيل بشأن المحادثات الأخيرة للوفد الكوردي في بغداد

2020/12/14 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

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النائب الثاني لرئيس البرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الاثنين، تفاصيل بشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والوفد الكوردستاني، مبينا انها وصلت لمراحل متقدمة قد تمكن من إعلان الاتفاق قريبا.

وقال الحداد، في بيان اليوم، 14 كانون الأول 2020، إنه "في إطار جولة الاجتماعات والمفاوضات التي يعقدها الوفد الكوردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية، نؤكد على أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك".

وأضاف، أن "المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جدا من الاتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، و يلزم الطرفين بتنفيذ بنوده".

وتابع الحداد، بأن "الإقليم أبدى استعداده الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مقابل احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الإقليم".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أفاد في وقت سابق، بأن أي اتفاق مع كردستان يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر "باطل"، حيث قال في تصريح نشره مكتبه الاعلامي أن "اي اتفاق بخصوص نفط اقليم كوردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر باطل".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد أول أمس، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كوردستان الزائر لبغداد حضرته اللجنة المالية النيابية، وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

ر.إ

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