شعار جديد لنادي الحشد الشعبي

2020/12/14 | 10:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، عزمه تغيير شعار النادي قريباً.وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الحشد الشعبي وخلال الايام القادمة سيعمل على تغيير شعار النادي واعتماد اخر جديد”.وأوضح ان “النادي سيقوم ايضاً بإطلاق موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت كي يتسنى للجمهور الاطلاع على اخر نشاطات النادي”، مبيناً ان “النادي سيسير نحو طريق الاحتراف وسيكون من مصاف الاندية الكبرى”.يذكر ان نادي الحشد حصل على شهادة تأسيس من قبل وزارة الشباب والرياضة.



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