الاعرجي: فشل المُفاوضات بين بغداد وأربيل سيُحوّل الأزمة من مالية إلى سياسية

2020/12/14 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، ان فشل المفاوضات بين الحكومتين المركزية والاقليم ستحول الازمة من مالية إلى سياسية.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إن “فشل المُفاوضات بين حكومتي المركز والإقليم بشأن الرواتب سيُحوّل الأزمة من مالية إلى سياسية”.

واضاف “نتمنى من جميع الأطراف أن تكون مواد الدستور هي المرجع في الحلّ لتدارك مثل تلك الأزمات”.

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