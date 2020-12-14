"كورونا المستورد".. إسرائيل تتخوف من ارتفاع عدد الإصابات بين العائدين من الإمارات

2020/12/14 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر مسؤولو وزارة الصحة في إسرائيل من احتمال إصابة مئات المواطنين بفيروس كورونا خلال رحلاتهم إلى الإمارات، هذا الشهر، حسبما نقلت صحيفة "هاآرتس".

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