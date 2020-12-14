النزاهة توقف هدراً جديداً في التقاعد بقيمة 9 مليار دينار

2020/12/14 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إيقاف هدر(9,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المُزوَّرة في دائرة تقاعد الأنبار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة أن ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة، مبينةً أن الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة دوائر وزارة الماليَّة، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملةً مُزوَّرةً خاصَّة بالشهداء والمصابين.

وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأوليَّة توصَّلت إلى حصول تزويرٍ في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار، لافتةً إلى أن مجموع المبالغ التي تمَّ إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار.

وفي عمليةٍ أخرى قام الفريق الميداني بضبط (8) معاملاتٍ تقاعديَّةٍ بعد حصول تزويرٍ في كتاب صحَّة صدور التقرير الطبيِّ الخاصِّ بتلك المعاملات، مُشيرةً إلى إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينارٍ كانت ستُصرَفُ كفروقاتٍ ورواتب لمعاملاتٍ مُزوَّرةٍ.

وبيَّـنت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

يتبع.



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