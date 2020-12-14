بعثة الصحة العالمية تتحدث عن لقاحات كورونا وما وصلت إليه من نتائج - عاجل

2020/12/14 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس فريق الطوارئ في بعثة منظمة الصحة العالمية بالعراق، الدكتور وائل حتاحت، إلى ضرورة توفير سلسلة التبريد المثالية لتأمين لقاح "فايزر" المضاد لكورونا لأنه سيكون من الأولويات في حال استيراده من قبل وزارة الصحة العراقية.

وقال حتاحت في تصريح صحفي، إن "هناك نحو 10 شركات تقريباً في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح كورونا، بينما اعلنت 3 شركات هي (موديرنا، فايزر، استرا زينيكا) نهاية التجارب السريرية وهي على طريق الانتاج النهائي له، وكل شركة تدعي بالوقت الحالي أن نسبة النجاح لديها تصل ما بين 90 _ 95 % وهذا الموضوع بحاجة إلى تدقيق من الدول التي تم التصنيع فيها".

وأضاف، أن "الشركات دائما ما تقوم بطرح الملف الخاص بها، الذي يتضمن التجارب ونسبة النجاح والأمان المرافق للقاح"، مشيراً الى أن "الشركات الثلاث أرسلت الملف الكامل إلى الدول لدراسته من قبل وزارة الصحة أو الهيئة المعنية بالرقابة الدوائية لتقر إذا ما كانت هذه المعلومات دقيقة أو لا، وهنا تكمن فائدة المشروع الأممي الذي يتضمن 187 دولة (كوفاكس) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمي للقاحات (جافي) بوجود اكثر من لقاح".

وأكد، أن "هناك دولاً لديها إمكانيات عالية لسلسلة التبريد المتعلقة باللقاح والتي تصل درجتها الى (سالب 70)، في حين أن دولا أخرى لا تمتلكها"، مبيناً أن "فايزر هو اللقاح الوحيد الذي يحتاج إلى ذلك، في حين أن اللقاحين الآخرين يحتاجان الى درجة حرارة مختلفة وأقل تعقيدا من ناحية البرودة الشديدة، علما أن المسؤولين في وزارة الصحة يتابعون الموضوع بشكل دقيق لأهميته البالغة".

وأقر بـ "صعوبة التنبؤ بجائحة ثالثة بالوقت الحالي، لعدم امتلاك معلومات كافية عن الفيروس كونه مستجدا".

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