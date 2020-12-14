طقس اليومين المقبلين غائم جزئيا يتحول الى غائم ممطر في الاقسام الشمالية والوسطى

2020/12/14 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا غائما جزئيا يتحول الى غائم ممطر في الاقسام الشمالية والوسطى ، وصحو مع بعض الغيوم في المناطق الجنوبية .وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية ، سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، و في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 9 مئوية والعظمى 23 مئوية.واضاف البيان:" ان طقس الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما ممطرا ، يتحول الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"./انتهى9

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