الولايات المتحدة تصدر قرارا بالغاء تصنيف السودان دولة راعية للارهاب

2020/12/14 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين ، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وقّع إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم.وذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 كانون الأول ليتم نشره في السجل الفيدرالي".وكانت واشنطن قد أدرجت السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن./انتهى9

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