الاحزاب الكوردستانية في كركوك تناقش مواجهة حملات التعريب

2020/12/14 | 10:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الاوضاع الراهنة في المحافظة.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الاحزاب الكوردستانية في كركوك ستعقد، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا في مبنى مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف المصدر: ان الاجتماع سيناقش الاوضاع الراهنة في محافظة كركوك والتعاون والتنسيق المشترك وسبل مواجهة محاولات التعريب التي تتعرض لها القرى والمناطق الكوردية.

PUKmedia خاص

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