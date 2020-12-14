مصرع 14 شخصا قبالة سواحل فنزويلا

2020/12/14 | 10:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفنزويلية، عن العثور على 14 جثة بعد غرق مركب يحمل مهاجرين، خلال إبحاره متجها إلى ترينيداد وتوباغو.

وقالت الحكومة في بيان إن خفر السواحل عثر على 11 جثة، كما تمكنا من العثور على ثلاث جثث على الشاطىء، اثنتان لشخصين ذكرين بالغين وواحدة لامرأة".

وكان خفر السواحل الترينيدادي قد ذكر أنه تبلّغ من السلطات الفنزويلية "بالعثور على 11 جثة في المياه بالقرب من بلدة غويريا الساحلية الفنزويلية" في ولاية سوكري شمال شرقي البلاد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القارب أبحر في 6 ديسمبر وكان يقل أكثر من 20 شخصا.



وأفاد النائب المعارض عن ولاية سوكري روبرت ألكالا أن المهاجرين إلى ترينيداد غالبا ما يستخدمون قوارب متهالكة ومحملة بأوزان كبيرة.

وأضاف: أن المركب انطلق من فنزويلا في 6 ديسمبر باتجاه ترينيداد حيث يعتقد أن ركابه أوقفوا ورحّلوا إلى بلادهم على متن المركب نفسه في إطار تدابير مطبّقة للحد من أعداد الفنزويليين الهاربين من بلادهم نتيجة الأزمة الاقتصادية.

ونقل النائب عن تقرير للشرطة أن الجثث التي تم انتشالها كانت مربوطة إلى بعضها البعض، على ما يبدو في محاولة من الضحايا لحماية أنفسهم من الأمواج العالية، وكانت في مرحلة متقدمة من التحلل.



وأوضح أن الجثث نقلت إلى مشرحة غويريا.

وأشار الى أن "سلطات ترينيداد أخطأت بطرد أشخاص بالمركب الذي وصلوا على متنه"، منددا من جهة أخرى بفساد السلطات الفنزويلية وعصابات التهريب والاتجار بالبشر التي تنشط بين فنزويلا وترينيداد وتوباغو.

PUKmedia وكالات

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