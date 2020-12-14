مواجهة مسلحة بين البيشمركة والعمال الكردستاني في دهوك

2020/12/14 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي عنصر من قوات البيشمركة مصرعه، وعنصرين من حزب العمال الكردستاني، في مواجهة مسلحة بين الطرفين بمحافظة دهوك.

وقال مصدر في وزارة البيشمركة بإقليم كردستان في تصريح لـ"ناس كورد"، (14 كانون الأول 2020)، إن "مواجهة ومناوشات مسلحة وقعت بين قوات البيشمركة وعناصر من حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مصرع عنصرين تابعين لحزب العمال الكردستاني وأحد أفراد قوات البيشمركة الكردية، قرب قضاء العمادية التابعة لدهوك".

وفي وقت لاحق، قال إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني إن "المناوشات نشبت بسبب مرور مجموعة مسلحة بنقطة تفتيش أمنية واطلاق النار عليها، حيث كانت النقطة تابعة للواء الأول فوج 3 سرية 2، وقتل على أثر ذلك نائب معاون السرية".

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