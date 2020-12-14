ضبط 74 الف قرص مخدر بين محافظتي كركوك والسليمانية

2020/12/14 | 10:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الاثنين، عن القاء القبض على 74،000 الف قرص مخدر من عدة انواع مخبأة بالطريق الرابط بين كركوك والسليمانية.وقالت الوكالة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، “بعد ورود معلومات من المصادر الاستخبارية في كركوك تم ضبط 74،000 الف قرص مخدر من عدة انواع”.واوضحت ان عملية الضبط تمت بـ”مخبأة …

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