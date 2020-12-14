الأسبوع الحالي.. قانون الضمان والتقاعد يصل مجلس النواب

2020/12/14 | 10:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وصول قانون الضمان والتقاعد الى مجلس النواب في الاسبوع الحالي, فيما اشار الى تقديم دراسة لشمول 600 الف متقدم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية في موازنة العام 2021.وقال الركابي، في تصريح صحفي ان الوزارة قدمت دراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي ضمن مخرجات اللجنة الثلاثية التي …

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