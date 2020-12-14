2020/12/14 | 10:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن اكرم صدام‎، الإثنين، انطلاق صفحة جديدة من عمليات الوعد الصادق لنزع السلاح في المحافظة.وقال صدام في بيان صحفي وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت صباح اليوم بتنفيذ أمر العمليات الرقم (23) لسنة 2020 عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة/ الصفحة الخامسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البصرة.. انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البصرة.. انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).