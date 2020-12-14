حملة ضبط جديدة تطيح بمعاملات مزورة في التقاعد وتوقف هدر 9 مليار دينار

2020/12/14 | 10:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، تمكنها من إيقاف هدر(9,000,000,000) مليارات دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد محافظة الأنبار.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات التابعة لها افادت بأن ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفذت عمليتي ضبط منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة”، مبينة أن “الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة المالية، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين”.

واضاف البيان أن “التحقيقات الأولية توصلت إلى حصول تزوير في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار”، لافتة إلى أن “مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار”.

واشار البيان إلى أنه “في عملية أخرى قام الفريق الميداني بضبط (8) معاملات تقاعدية بعد حصول تزوير في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات”، مشيرة إلى “إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب لمعاملات مزورة”.

وتابع أنه “تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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