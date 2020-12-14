بالصور.. إنتشار أمني كثيف في ساحة الحبوبي استعداداً لإفتتاحها

2020/12/14 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتشرت الأجهزة الامنية بشكل كثيف في ساحة الحبوبي مركز مدينة الناصرية صباح اليوم الاثنين.

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