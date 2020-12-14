النزاهة: إيقاف هدر 9 مليارات دينار في تقاعد الأنبار

2020/12/14 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إيقاف هدر9 مليارات دينارٍ من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المُزوَّرة في دائرة تقاعد الأنبار.

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