2020/12/14 | 10:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).