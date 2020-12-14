2020/12/14 | 10:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر من ضمن 15 شخصية في العالم، نالت الطبيبه العراقيه د.نغم نوزت حسن الجائزة الاوروبية الفرنسية الألمانية لحقوق الانسان وسيادة القانون لعام 2020 من قبل سفارة الدولتين في العراق، وذلك تثمينا لدورها التطوعي في معالجة ضحايا داعش الاجرامي ومساعدة اكثر من عشرين طفل مصاب بامراض السرطان من العراق وكردستان وارسالهم للعلاج …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم طبيبة ايزيدية من قبل السفارة الالمانية والفرنسية بجائزة حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم طبيبة ايزيدية من قبل السفارة الالمانية والفرنسية بجائزة حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).