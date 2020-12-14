وصول أول دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا إلى كندا

2020/12/14 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بوصول أول لقاح ضد كورونا، إلى كندا أمس الأحد ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في التطعيم اليوم الاثنين.

وقال ترودو على تويتر أعلى صورة لطائرة شحن تُستخدم على ما يبدو لنقل اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك الألمانية: “وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح ضد كورونا، لفايزر وبيونتيك إلى كندا”.

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعاً عبر كندا.

وسيكون الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة الذين سيحصلون على اللقاح.

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