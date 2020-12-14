النزاهة تعلن إيقاف هدر 9 مليارات دينار في الأنبار

2020/12/14 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تمكنها من إيقاف هدر 9 مليارات دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المزوَّرة في دائرة تقاعد الأنبار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، بأن "ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة"، مبينة أن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة المالية، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين".

وأضافت الدائرة: "التحقيقات الأولية توصلت إلى حصول تزوير في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار"، لافتة إلى أن "مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار".

وفي عملية أخرى، "قام الفريق الميداني بضبط (8) معاملات تقاعدية بعد حصول تزوير في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات، مشيرة إلى إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينار كانت ستصرَف كفروقات ورواتب لمعاملات مزورة".

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