الذهب يهبط وسط طلب أقل على الملاذات مع بدء استخدام اللقاح

2020/12/14 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب الاثنين 14 ديسمبر مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1833.21 دولار للأونصة، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1838.10 دولار.

هذا وبدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.



لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 23.90 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.8% مسجلا 1016.57 دولار وصعد البلاديوم 0.3% إلى 2325.65 دولار للأونصة.

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