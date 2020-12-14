أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد.. الحالة الجوية لليوم واليومين المقبلين

2020/12/14 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية، اليوم الاثين، توقعاتها لحالة الطقس خلال اليوم، والأيام الثلاثة المقبلة.

وجاء في جداول الطقس التي نشرتها الهيأة، أن المناطق الوسطى والجنوبية، ستشهد طقساً صحواً، فيما سيكون طقس المناطق الشمالية غائماً.

وحول توقعات الطقس، ليوم غد الثلاثاء، اشارات جداول الهيأة الى امكانية تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والشمالية مع حدوث عواصف رعيدة، فيما سيكون الطقس صحواً في المناطق الجنوبية.

أما طقس الاربعاء، فسيكون ممطراً في المناطق الشمالية، ومستقراً في المناطق الوسطى والجنوبية.

كما توقعت الانواء ان يكون طقس يوم الخميس المقبل، صحواً في المناطق الوسطى، مع فرصة لتساقط الامطار، في المناطق الشمالية.

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