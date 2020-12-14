بالفيديو.. خريجو كليات الهندسة في ميسان يغلقون مبنى شركة نفط ميسان والقوات الامنية تفرقهم

2020/12/14 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / جدد العشرات من خريجي كليات الهندسة تظاهراتهم الغاضبة امام مبنى شركة نفط ميسان ،صباح اليوم الاثنين، مطالبين بالتعيين.وقام المتظاهرون بغلق مبنى الشركة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.‏‏واظهر مقطع فيديو قيام القوات الامنية في المحافظة بتفريق المتظاهرين ورشهم بالماء./انتهى

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