معهد الشارقة للتراث يصدر البومين من التراث الفني لباحث عراقي

2020/12/14 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / اصدر معهد الشارقة للتراث، مؤخراً، البومين موسيقيين من التراث الفني، للباحث والموسيقي العراقي أزهر كبة، رئيس قسم التراث الفني بالمعهد.يتضمن الألبوم الأول المعنون «عمري 3000 سنة»، موسيقى لأغانٍ من التراث العراقي بتوزيع جديد على آلة السنطور، وكذلك مؤلفات موسيقية.ويشتمل الألبوم الثاني على فنون شعبية من العالم، تم توثيقها للفرق التي شاركت في أيام الشارقة التراثية خلال السنوات الماضية.وقال أزهر كبة: " ان السنطور من الآلات الموسيقية صعبة الاستخدام، الأمر الذي أدى إلى قلة العازفين عليه، لذا نحتاج إلى خبراء في عالم الموسيقى؛ لكي يسهموا في الحفاظ على هذه الآلة المدهشة، وحمايتها من الاندثار"./ انتهى

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