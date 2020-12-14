انطلاق صفحة جديدة من عمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/12/14 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات البصرة في العراق، انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق لنزع السلاح بالمحافظة....

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