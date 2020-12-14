افتتاح ثلاث مدارس جديدة في البصرة

2020/12/14 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن افتتاح ثلاث مدارس جديدة في محافظة البصرة الفيحاء ضمن مشروع تنمية الأقاليم ، بحضور مستشار المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي وقائمقام قضاء المدينة والصادق ومدير ناحية عز الدين سليم .وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قسم تربية المدينة التابع للمديرية العامة لتربية البصرة افتتح ثلاث بنايات تربوية […]

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