عوائل شهداء محافظة صلاح الدين في ضيافة العتبة الحسينية المقدسة

2020/12/14 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت العتبة الحسينية المقدسة عدد

من عوائل شهداء الدفاع المقدس من محافظة

صلاح الدين تثمينا لما قدمه ابناءهم في

التضحية للدفاع عن الوطن وتلبيتهم

للفتوى المباركة.

وقال مسؤول الاعلام في قسم رعاية ذوي

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