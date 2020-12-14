ايقاف هدر بقيمة 9 مليارات دينار في هيئة التقاعد

2020/12/14 | 11:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، إيقاف هدر بقيمة 9 مليارات دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (14 كانون الأول، 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "دائرة التحقيقات التابعة لها افادت بأن ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفذت عمليتي ضبط منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة"، مبينة أن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة المالية، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين".

واضاف أن "التحقيقات الأولية توصلت إلى حصول تزوير في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار"، لافتة إلى أن "مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار".

واشار البيان إلى أنه "في عملية أخرى قام الفريق الميداني بضبط (8) معاملات تقاعدية بعد حصول تزوير في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات"، مشيرة إلى "إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب لمعاملات مزورة".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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