رسميا.. السودان خارج القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

2020/12/14 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بعد أن أدرجت فيها عام 1993.

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