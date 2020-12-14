2020/12/14 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أمريكي ومصدر مُطلع أن مسؤولين رفيعي المستوى بالبيت الأبيض سيتلقون بعضًا من أولى لقاحات فيروس كورونا، التي بدأ توزيعها في الولايات المتحدة.ويأتي ذلك في وقت تعد اللقاحات حالياً محدودة للغاية ومتاحة بشكل عام فقط للعاملين في مجال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: مسؤولين رفيعي المستوى بالبيت الابيض سيتلقون اولى لقاحات فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: مسؤولين رفيعي المستوى بالبيت الابيض سيتلقون اولى لقاحات فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).