الاعرجي يحذر من فشل المفاوضات بين اربيل وبغداد

2020/12/14 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي من فشل المفاوضات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال الأعرجي في تغريدة على موقع تويتر: فشل المُفاوضات بين حكومتي المركز والإقليم بشأن الرواتب سيُحوّل الأزمة من مالية إلى سياسية.

واضاف: نتمنى من جميع الأطراف أن تكون مواد الدستور هي المرجع في الحلّ لتدارك مثل تلك الأزمات.

هذا ويعقد وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اجتماعات مستمرة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لحسم الملفات المالية العالقة وتثبيت مستحقات اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia متابعة

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