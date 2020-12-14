انخفاض الاصابات بكورونا في حلبجة

2020/12/14 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الاصابات بفايروس كورونا المستجد بمحافظة حلبجة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وافاد مراسلنا، ان 11 اصابة بكورونا تتواجد في مستشفيات حلبجة حاليا، لافتا الى ان المحافظة سجلت 153 حالة وفاة، منذ ظهور الفايروس.

واضاف: انه تم اجراء 15 فحوصات كورونا، ثبت تسجيل اصابتين فقط، مؤكدا انخفاض الاصابات بالفايروس خلال الشهر الجاري.

PUKmedia حلبجة

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