وزير النقل العراقي: عودة الرحلات الجوية إلى المانيا والدنمارك غدا الثلاثاء

2020/12/14 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، عودة الرحلات الجوية الى المانيا والدنمارك غدا الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول ، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة ايرباص خلال عام 2021.وقال الشبلي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية …

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