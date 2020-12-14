رئيس هيئة النزاهة العراقية: اكتمال سريان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

2020/12/14 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس هيئة النزاهة العراقية، علاء جواد حميد، إنه تم إكمال إجراءات سريان الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة للأعوام الأربعة المقبلة.وأضاف حميد، خلال احتفالية مركزية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد برعاية …

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