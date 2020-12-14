وزير الخارجية يلتقي أمير الكويت ويسلمه رسالة من الكاظمي

2020/12/14 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، الإثنين، إلى دولة الكويت صباح اليوم، في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" سنخة منه، (14 كانون الأول 2020)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى دولة الكويت والتقى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف أن "الوزير سلّم الأمير رسالة دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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