2020/12/14 | 11:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علمت 7SKY من مصدر مقرب داخل البيت الجوي ، ان اللاعب حسين محسن هو اول ضحايا النتائج السلبية ونزيف النقاط.

وبين المصدر : ان محسن تخلف عن تدريبات الفريق يوم امس ، وعند السؤال عليه من قبل مدرب الفريق ايوب اوديشو تم ابلاغه ان والدة اللاعب تمر بوعكة صحية مما تعذر عليه الحضور الى الوحدة التدريبية.

واختتم المصدر حديثه : اوديشو اخبرَ مشرف الفريق بأن يبلغ محسن بالبقاء مع اهله بسبب عدم الحاجة اليه في الوقت الحاضر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين محسن اول المبعدين من البيت الجوي 7 SKY TV.

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