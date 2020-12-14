المالية النيابية: موازنة 2021 ستؤمن رواتب الموظفين لعام كامل

2020/12/14 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

اعلنت اللجنة المالية النيابية تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل في 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، ان "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع وراتب الموظفين خلال عام كامل".

واشار الى ان هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب الأولى نسبة العجزالكبيرة والعمل على تخفيضها".

وبين ان القضية الثانية هو انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل حول المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم"، مشيرا الى ان القضية الثالثة هو التوافق السياسي حول قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن مستحقات قرار 315.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في وقت سابق وضع خطة لتمرير موازنة العام المقبل.

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