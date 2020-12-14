المالية النيابية تكشف مفاصل موازنة 2021 ومصير الرواتب خلال العام القادمة

2020/12/14 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية تأمين رواتب الموظفين لعام كامل في موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية ان “الموازنة العامة لعام 2021 ستؤمن جميع وراتب الموظفين خلال عام كامل”، مشيرا الى ان “هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها”.

واضاف ان “القضية الثانية هو انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل حول المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم”، لافتا الى ان “القضية الثالثة هو التوافق السياسي حول قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن مستحقات قرار 315

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