نائب عن ديالى: رفع “التريث” عن مشاريع هامة في المحافظة

2020/12/14 | 11:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاثنين، عن رفع التريث في تنفيذ مشاريع خدمية هامة في المحافظة.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الازمة المالية قبل اكثر من عام دفعت الى التريث في تنفيذ مشاريع خدمية هامة نسب الانجاز بها مرتفعة جدا في ديالى”، لافتا الى ان “التواصل مع الدوائر والوزارات في بغداد حيال اهمية تلك المشاريع في الاستجابة لمعاناة الاف الاسر تم رفع التريث عنها واعطاء اشارة البدء بتنفيذها”.واضاف الكروي ،ان” المشاريغ في 5 قطاعات حيوية واساسية بعضها سيتم المباشرة به خلال ايام واخرى مع بداية 2021 خاصة وان المشاريع ستراتيجية وتنتشر في بعقوبة وبقية مدن ديالى ورفع التريث جاء كون المحافظة من المحافظات المتضررة من الارهاب وتعرضت الى تدمير واسع في البنى التحتية للخدمات الاساسية وصل في بعض المدن المحررة الى 90%”.واشار الكروي الى ان “رفع التريث سيؤدي الى انتعاش في حركة السوق من ناحية توفير فرص عمل وانهاء معاناة مناطق واسعة”، مؤكدا أن “التريث لم يشمل كل مشاريع ديالى وهي بالمئات وسيكون ضمن وجبات متتالية وفق الاهمية ونسب الانجاز الفعلي”.وكانت مئات المشاريع الخدمية بينها ستراتيجي تم ايقافها والتريث في تمويلها مراحلها المتبقية بسبب الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد منذ اشهر.



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