الكشف عن تفاصيل اختبار سري تجريه “غوغل” على محرك بحثها

2020/12/14 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء شركة “غوغل” اختبارا سريا على محرك بحثها على نطاق محدود جدا.نشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، تفاصيل ذلك الاختبار السري، الذي يتم إجرائه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث “غوغل سيرش”.وأوضح أن غوغل حاليا تختبر إمكانية اعتماد “الوضع المظلم” لعمليات بحث الويب على سطح المكتب، لتمكن مستخدميها من تصفح الإنترنت بأمان ليلا من دون التأثير على أعينهم.ولفتت إلى أن الاختبار حتى الآن محدود فقط على بعض المتصفحات مثل “فاير فوكس” وعلى بعض الأجهزة، وتصل بطريقة عشوائية وتظل مفعلة لعدد من الساعات ثم تختفي مرة أخرى.يأتي الوضع المظلم في محرك بحث غوغل، في شكل خلفية رمادية داكنة مع شعار غوغل باللون الأبيض وأزرار باللون الأزرق.ولم تعلن حتى الآن متى ستقدم شركة غوغل تلك التقنية الجديدة لكل مستخدميها عبر أجهزة “ماك أو إس” أو “ويندوز 10″، ولكن مصادر أشارت إلى أنها تجهز إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.انتهى 25

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