العراق وأذربيجان يبحثان ملف المنح الدراسية المتبادلة والبرامج العلمية بين الجامعات

2020/12/14 | 11:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث العراق مع اذربيجان، الاثنين، ملف المنح الدراسية المتبادلة والبرامج العلمية بين الجامعات.

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